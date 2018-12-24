Дед Мороз наслал? Москвичи смогут увидеть парад планет и звездопад на Новый год

Над юго-восточным горизонтом города на неделю выстроятся в ряд серп Луны, Венера, Юпитер и Меркурий.

Сразу два небесных представления — метеоритный дождь из созвездия Волопас и парад планет — ожидают жителей столичного региона на новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

По словам астрономов, в предрассветные часы с 29 декабря по 4 января над юго-восточным горизонтом города выстроятся в ряд стареющий серп Луны, Венера, Юпитер и Меркурий, а недалеко от них будет заметно сияние Антареса, Спики и Арктура.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 января москвичи смогут наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды. Ярче всего вылетающие из созвездия Волопас метеоры будут с 23 часов до рассвета.