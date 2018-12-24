Из-за подушек безопасности. Hyundai отзывает в России более 500 кроссоверов

На всех автомобилях будет произведена установка дополнительного защитного покрытия на крепёжный болт шторки безопасности.

Корейский автоконцерн Hyundai отзывает 557 кроссоверов Santa Fe из-за проблем с подушками безопасности в комплектации с панорамной крышей. Об этом сообщает Росстандарт.

Процедура коснётся автомобилей, реализованных с 1 сентября 2018 года. Сообщается, что на всех машинах будет произведена установка дополнительного защитного покрытия на крепёжный болт шторки безопасности.

Владельцев проинформируют по телефону или путём рассылки писем. Однако, сопоставив VIN-код своего автомобиля с теми, которые указаны в специальном приложении, автолюбители смогут самостоятельно узнать, попадает ли их авто под процедуру. Все работы будут для них бесплатны.