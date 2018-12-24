Кириенко: Женщины справляются с заданиями конкурса "Лидеры России" лучше мужчин

В этом году доля представительниц прекрасного пола, которые приняли участие в конкурсе управленцев, увеличилась с 15% до 16%.

Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко заявил, что женщины справляются с заданиями общероссийского конкурса "Лидеры России" лучше, чем мужчины.

— Что бы я хотел сказать девушкам, не принимавшим участие в этом году: всё-таки у нас процент прохода через все конкурсы у девушек выше. То есть конкурсы они проходят лучше, чем мужики, — отметил Кириенко.

Так что на следующий год ждём Первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко

Он добавил, что в этом году доля женщин, которые приняли участие в конкурсе, увеличилась с 15% до 16%. Кириенко выразил надежду, что это — начало общей тенденции увеличения числа участниц конкурса.

Открытый конкурс для руководителей "Лидеры России" проводится уже во второй раз. 300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ожидает год личных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.