Охота на зверей или людей? Эксперт призвал выяснять скрытый мотив покупки оружия

По оценке Леонкова, продавать опасное снаряжение можно лишь людям нормальным не только физически, но и психически.

Необходимость ужесточить правила хранения оружия возникла после ЧП в керченском политехе, где 18-летний студент устроил взрыв и стрельбу, но нужно также усилить контроль за местами, где оружие продаётся. Об этом Лайфу сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

— Ужесточая правила, нужно ещё заниматься и воспитанием населения. То есть не только закон должен следить за тем, чтобы всё было нормально, но и в тех местах, где выдают оружия, где проходит подготовка людей, которые хотят владеть оружием, чтобы был везде контроль, чтобы такого рода люди не смогли получить оружие, которое они будут применять не в спортивных целях и не в целях охоты, — подчеркнул эксперт.

По оценке Леонкова, продавать оружие можно только людям нормальным: не только физически развитым, умеющим стрелять, но и психически развитым. Собеседник Лайфа пояснил, что должно учитываться всё, включая окружение, отношение к различным слоям населения и скрытые мотивы.

— Во время подготовки и выясняется, к чему человек готовится — к охоте на зверей или к охоте на людей, — заключил Леонков.

Ранее Правительство РФ внесло изменения в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия, ужесточив их. В частности, согласно новым правилам, теперь в запирающихся сейфах должен храниться порох, а также капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.