Нездоровая еда. McDonald's выплатит москвичке 25 тысяч рублей за сломанную руку

Инвалид первой группы обратилась в суд с заявлением, в котором указала, что поскользнулась на мокром полу в ресторане.

Жительница Москвы отсудила у заведения быстрого питания McDonald's 25 тысяч рублей за сломанную при падении на мокром полу руку. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского суда Асият Ахмедову.

Инвалид первой группы Светлана Б. обратилась в суд с заявлением, в котором указала, что в ресторане в районе Южное Бутово поскользнулась на мокром полу, из-за чего сломала руку и получила травму головы.

Женщина потребовала взыскать с заведения 204 тысячи рублей, которые были потрачены на лечение, а также 315 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Суд удовлетворил иск лишь частично и постановил взыскать с ООО "Макдоналдс" 25 тысяч рублей компенсации за моральный вред, причинённый женщине.