Бутерброд с бактериями. Эксперты выяснили, что россиянам продают под видом сёмги

Из года в год "Росконтроль" проверяет слабосолёную рыбу и находит многочисленные нарушения. Для потребителя важно, что продукт дорогой, а качества нет. На этот раз в лабораторию отправилось шесть образцов "королевы закусок" — и вот что из этого вышло.

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" при содействии профильного института ФГБУ НЦБРП провёл испытания слабосолёной сёмги шести торговых марок.

Новый океан"

"Морская планета"

"Меридиан"

"Русское море"

"Фиширель"

"Каждый день"

Специалисты исследовали продукт по более чем 50 параметрам качества и безопасности. В частности, рыбку проверили на микробиологические показатели, содержание консервантов и тяжёлых металлов, провели диагностику ДНК продукта, оценили состав, а также органолептические свойства.

Сразу отметим, что тест ДНК все образцы провалили. Оказалось, что сразу три производителя ("Меридиан", "Фиширель" и "Новый океан") под видом сёмги продавали... форель! Выгода подобной фальсификации для производителя очевидна: форель дешевле сёмги.

Для покупателя подобная замена неприятна, но хотя бы не опасна, как в случае с другими нарушениями. Согласно выводам "Росконтроля", назвать свой продукт безопасным может только один производитель ("Русское море"). В остальных образцах выявлены серьёзные нарушения требований безопасности.

Оказалось, что показатель КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов. — Прим. Лайфа) в образцах "Новый океан" и "Морская планета" превышает допустимый уровень более чем в 30 раз, а в 9,4 раза — в "Меридиане".

В "Морской планете", ко всему прочему, выявлены бактерии группы кишечной палочки. А вот в рыбке торговых марок "Фиширель", "Каждый день" и всё того же "Меридиана" найдены опасные бактерии листерии, которые способны вызывать инфекционное заболевание — листериоз.

— Оно может проявляться по-разному, часто сопровождается симптомами ангины, но может иметь место и симптоматика поражения нервной системы. Наиболее восприимчивы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины и лица преклонного возраста, — объясняет специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

Производители также допустили ошибки при указании пищевой ценности рыбы. У всех участников теста белка оказалось заметно меньше, чем заявлено, а жира слишком мало в трёх образцах — "Фиширеле", "Меридиане" и "Морской планете".

Таким образом, за нарушения требований безопасности пять из шести образцов внесены в чёрный список "Росконтроля". Рекомендован к покупке единственный бренд — это "Русское море".