Бутерброд с бактериями. Эксперты выяснили, что россиянам продают под видом сёмги

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" при содействии профильного института ФГБУ НЦБРП провёл испытания слабосолёной сёмги шести торговых марок.
- Новый океан"
- "Морская планета"
- "Меридиан"
- "Русское море"
- "Фиширель"
- "Каждый день"
Специалисты исследовали продукт по более чем 50 параметрам качества и безопасности. В частности, рыбку проверили на микробиологические показатели, содержание консервантов и тяжёлых металлов, провели диагностику ДНК продукта, оценили состав, а также органолептические свойства.
Сразу отметим, что тест ДНК все образцы провалили. Оказалось, что сразу три производителя ("Меридиан", "Фиширель" и "Новый океан") под видом сёмги продавали... форель! Выгода подобной фальсификации для производителя очевидна: форель дешевле сёмги.
Для покупателя подобная замена неприятна, но хотя бы не опасна, как в случае с другими нарушениями. Согласно выводам "Росконтроля", назвать свой продукт безопасным может только один производитель ("Русское море"). В остальных образцах выявлены серьёзные нарушения требований безопасности.
Оказалось, что показатель КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов. — Прим. Лайфа) в образцах "Новый океан" и "Морская планета" превышает допустимый уровень более чем в 30 раз, а в 9,4 раза — в "Меридиане".
В "Морской планете", ко всему прочему, выявлены бактерии группы кишечной палочки. А вот в рыбке торговых марок "Фиширель", "Каждый день" и всё того же "Меридиана" найдены опасные бактерии листерии, которые способны вызывать инфекционное заболевание — листериоз.
— Оно может проявляться по-разному, часто сопровождается симптомами ангины, но может иметь место и симптоматика поражения нервной системы. Наиболее восприимчивы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины и лица преклонного возраста, — объясняет специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.
Производители также допустили ошибки при указании пищевой ценности рыбы. У всех участников теста белка оказалось заметно меньше, чем заявлено, а жира слишком мало в трёх образцах — "Фиширеле", "Меридиане" и "Морской планете".
Таким образом, за нарушения требований безопасности пять из шести образцов внесены в чёрный список "Росконтроля". Рекомендован к покупке единственный бренд — это "Русское море".
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