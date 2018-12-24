Нефть марки WTI упала ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года

Стоимость барреля нефти марки WTI в ходе торгов в понедельник опустилась ниже отметки в $45 впервые с 13 июля 2017 года, следует из данных торгов.

Сообщается, что цена февральских фьючерсов опускалась до отметки $44,73. При этом стоимость Brent упала на 0,94% — до отметки 53,59$ за баррель.

Снижение цены происходит вопреки заявлениям министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о возможном продлении ОПЕК+ срока действия соглашения о сокращении добычи чёрного золота.

Ранее Лайф сообщал, что за баррель североморской Brent давали менее $53, что стало наименьшим значением с сентября 2017 года.

Лайф также рассказывал, что произойдёт с ценами на бензин в условиях снижения цен на нефть.