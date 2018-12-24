Ограбили и убили. На пустыре в Тольятти найдена мёртвой 16-летняя спортсменка

Подозреваемого в совершении преступления удалось оперативно установить и задержать.

Шестнадцатилетняя девушка была найдена убитой на пустыре в Тольятти. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

— В воскресенье около 21:00 на пустыре недалеко от ул. Юбилейной в Тольятти было найдено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища, — уточняется в сообщении.

По факту преступления местные следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — "Убийство".

— Удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался знакомый девушки — 16-летний местный житель, — добавляют в СК.

По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры нанёс девушке несколько ножевых ранений, от которых та скончалась на месте.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

По данным местных СМИ, убитая жительница Тольятти была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебро на чемпионате России по плаванию среди юниоров. Отмечается, что преступник не только расправился над девушкой, но и ограбил её.