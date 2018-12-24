Дорожная сказка. Стало известно, сколько россиян встретят Новый год в поезде

Всего на железнодорожных вокзалах России пройдёт более 100 праздничных мероприятий.

Около 73 тысяч пассажиров встретят новогоднюю ночь в пути, для них подготовлены приятные сюрпризы, сообщает РЖД. Также накануне Нового года, 31 декабря, в путешествие на поездах дальнего следования отправятся более 193 тысяч человек.

— В ночь с 31 декабря на 1 января начальники поездов поздравят пассажиров по громкой связи, маленьких детей (до 10 лет) будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено специальное праздничное меню, — рассказали в РЖД.

За шесть дней до Нового года железнодорожные вокзалы оформят новогодней атрибутикой и иллюминацией. На крупнейших вокзалах установят новогодние ёлки. По громкоговорящей связи будут звучать поздравления с Новым годом.

Всего на железнодорожных вокзалах России пройдёт более 100 праздничных мероприятий. Среди них костюмированные шоу-программы с участием Деда Мороза и Снегурочки и вручением пассажирам подарков и сладких угощений, концерты, конкурсы и мастер-классы.

Ранее Лайф сообщил, где встретят Новый год первые лица страны.