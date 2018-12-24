Прокуратура нашла нарушения в организации поездки детей чиновников в Турцию

Администрацией города не было принято каких-либо актов, которые устанавливали бы критерии отбора подростков для поездки в другую страну.

Прокуратура Брянской области выявила ряд нарушений в организации поездки детей чиновников из города Клинцы в Турцию на торжественные мероприятия, посвящённые присвоению одной из улиц города Демре имени дипломата Андрея Карлова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что информация о поездке не была размещена на сайте органов самоуправления или же в официальном печатном издании города, что является нарушением прав несовершеннолетних на равный доступ для отдыха или досуга. Кроме этого, городская администрация не принимала каких-либо правовых актов, которые устанавливали бы критерии отбора подростков для поездки в другую страну.

Прокурорам также удалось установить, что городской координационный совет по организации оздоровления и отдыха детей, который и решал, кто именно поедет в Турцию, не имел на это полномочий. К дисциплинарной ответственности был привлечён начальник отдела образования городской администрации. Сообщается, что для организации поездки бюджетные средства не использовались.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно отправили в турецкий город Демре. Поездку организовал благотворительный фонд имени Андрея Карлова, который оказывает помощь детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, сиротам, а также ребятам с тяжёлыми заболеваниями. При этом, по данным местных СМИ, городские власти забыли уведомить местных жителей о данной акции, а отобрали школьников по своему усмотрению. В итоге за счёт благотворителей отдыхали дети чиновников, депутатов и сотрудников силовых ведомств.

В ситуации разбирается "Единая Россия", а также информацию проверяет Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.