ОП РФ даст правительству рекомендации по итогам конкурса "Великие имена России"

Сначала представители консультативно-совещательного органа должны провести встречу с руководством аэропортов-участников.

Общественная палата Российской Федерации в январе передаст в правительство страны рекомендации по итогам конкурса по присвоению имён известных соотечественников российским аэропортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ОП РФ Валерия Фадеева.

Представитель Общественной палаты напомнил, что президент России Владимир Путин в середине ноября подписал указ "О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Этот документ регламентировал, что предложения о присвоении имён вносятся в кабмин Общественной палатой по результатам обсуждения в обществе.

— Результаты конкурса можно в принципе считать некоторым итогом общественных обсуждений, но сначала мы должны встретиться с руководством аэропортов — участников конкурса в январе, сразу же после этого мы отправим соответствующие рекомендации по итогам конкурса в правительство, — добавил Фадеев.