Пришла с мамой и приставами. Бывшая жена забрала сына у Кержакова — видео

Читайте также

Пришла с мамой и приставами. Бывшая жена забрала сына у Кержакова — видео

2756

Фото: соцсети

Спортсмену предъявили постановление суда об определении места проживания ребёнка.

Милана Тюльпанова забрала у бывшего супруга — экс-футболиста сборной России Александра Кержакова их полуторагодовалого сына. За ребёнком женщина приехала с "группой поддержки" — судебными приставами и мамой Натальей. Видео публикует портал 47news.

Помимо приставов, Тюльпановых и Кержакова в доме футболиста в статусном посёлке Западная Лица в Ленобласти во время семейной драмы находились представители органов опеки, адвокат спортсмена Ирина Куликова, работник и няня, которая занята сыновьями Кержакова.

Хозяину особняка было предъявлено постановление Петроградского суда об определении места проживания его сына, после чего мальчика забрали. В конце ноября суд запретил Кержакову оставить у себя сына на время развода.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×