Шахта "Уралкалия" в Соликамске возобновила работу после пожара

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Шахта "Уралкалия" в Соликамске возобновила работу после пожара

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

"Уралкалий" завершил мероприятия по ликвидации аварии рудника СКРУ-3 в Соликамске и возобновил работу подземного и надземного производственных комплексов рудоуправления. Об этом говорится в сообщении компании.

— ПАО "Уралкалий" сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме, — написано в сообщении компании.

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