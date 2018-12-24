Шахта "Уралкалия" в Соликамске возобновила работу после пожара

"Уралкалий" завершил мероприятия по ликвидации аварии рудника СКРУ-3 в Соликамске и возобновил работу подземного и надземного производственных комплексов рудоуправления. Об этом говорится в сообщении компании.

— ПАО "Уралкалий" сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме, — написано в сообщении компании.