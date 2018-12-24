В ДР Конго 15 человек получили тяжёлые травмы при жёсткой посадке самолёта

ЧП произошло в аэропорту города Бени при заходе на посадку воздушного судна марки "Ан".

Транспортный самолёт армии Демократической Республики Конго совершил жёсткую посадку на востоке страны, в результате чего 15 человек получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает France Press.

Как рассказал агентству представитель службы безопасности аэропорта лейтенант Сомве Мулимби, инцидент произошёл в аэропорту города Бени при заходе на посадку воздушного судна марки "Ан".

На борту было 68 человек, включая четырёх членов экипажа. Никто не погиб, однако 15 человек тяжело ранены. Все они — военнослужащие армии ДРК лейтенант Сомве Мулимби

За последние дни это уже второй инцидент с транспортными самолётами в ДР Конго. Так, 20 декабря самолёт Ан-26 авиакомпании GomAir разбился неподалёку от столицы Демократической Республики Конго Киншасы. На борту было 23 человека, включая трёх российских пилотов.