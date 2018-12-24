Ещё немного постоим. Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

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Ещё немного постоим. Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Автомобильные заторы в Москве, по данным последнего часа, ухудшились до максимальных 10 баллов, сообщает портал "Яндекс.Пробки".

Как следует из данных сайта, движение остаётся затруднено почти на всех магистралях столицы.

Третье транспортное кольцо едет хуже всего на западе, северо-западе и севере по внутренней стороне. Движение на Садовом затруднено на севере, востоке и северо-востоке по внешней стороне, а также в обоих направлениях на юго-востоке, юго-западе и юге.

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