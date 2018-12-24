Как на чемпионат. В отелях центра Москвы заканчиваются свободные места

Гостиницы и отели Москвы на время празднования Нового года, по всей вероятности, будут загружены на 90%, что сопоставимо с периодом проведения чемпионата мира по футболу этим летом. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал мэра и Правительства Москвы.

— Загрузка в праздники уже сопоставима с показателями ЧМ и достигает 90%, а в четырёх- и пятизвёздочных отелях в центре почти не осталось свободных номеров: они заполнены на 95%, — сказала она, ссылаясь на данные бронирований.

По словам Сергуниной, летом в период проведения ЧМ по футболу удалось развеять многие негативные стереотипы о РФ и теперь всё больше гостей приезжает в Москву из дальнего зарубежья: Китая, Германии, США, Великобритании, Франции и Италии.

— Летом (...) заполняемость столичных гостиниц впервые за много лет превысила 90%. От стереотипов о нас, которые, возможно, ещё существовали за рубежом, камня на камне не осталось. Туристы увидели современный и гостеприимный мегаполис, куда хочется возвращаться. Это подтверждает динамика бронирований на новогодние каникулы, — добавила Сергунина.

Среднегодовую загрузку гостиниц Москвы теперь можно сравнивать с показателями крупнейших европейских городов, таких как Париж, Лондон, Амстердам. Ожидается, что по итогам года столицу посетят 23,5 миллиона туристов из регионов и из-за рубежа.