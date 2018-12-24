В Петербурге детей судей и прокуроров предложили брать в школу без очереди

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В Петербурге детей судей и прокуроров предложили брать в школу без очереди

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Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

В настоящее время данной льготой пользуются сотрудники полиции и Росгвардии, а также многодетные семьи.

В Санкт-Петербурге детей судей, прокуроров и следователей предложили зачислять в первый класс в приоритетном порядке — без очереди. Об этом сообщило региональное отделение партии "Единая Россия".

При этом данные категории граждан лишены возможности зачислить своих детей в школы по месту жительства без очереди, хотя их деятельность отличается высокой загруженностью, риском для жизни и здоровья, а также повышенными психологическими нагрузками. Сейчас данной льготой пользуются сотрудники полиции и Росгвардии. Также право на зачисление в школу в приоритетном порядке имеют многодетные семьи, матери-одиночки и родители детей-инвалидов.

Проект федерального закона внесён депутатами-единоросами на рассмотрение в парламент Санкт-Петербурга.

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