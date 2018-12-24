МВД не стало расследовать избиение Гуфа, потому что подозреваемого не было дома

Представитель рэпера отметил, что направил жалобу на отказ в возбуждении дела в прокуратуру.

Участковый полиции отказался возбуждать уголовное дело по факту нападения на рэпера Гуфа (Алексея Долматова), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

— Участковый достаточно тщательно разобрался, даже установил лицо, которое может быть причастно к этому, но отказал в возбуждении в связи с тем, что он пришёл к предполагаемому подозреваемому домой по месту регистрации, а тот не открыл дверь, — рассказал Жорин.

Адвокат отметил, что на связь с участковым выходил бизнесмен Игорь Сосин. Ранее Жорин заявлял, что именно охранник предпринимателя может быть причастен к нападению на певца. Также участковый сообщил адвокату, что полицейскому на мобильный телефон позвонил Игорь Сосин и рассказал, что он и его охрана к этому не причастны. Поэтому он даже не стал опрашивать Сосина. Представитель рэпера отметил, что направил жалобу на отказ в возбуждении дела в прокуратуру.

— Мы уже подали жалобу в прокуратуру (...) Мы надеемся, что это постановление будет отменено и проверка возобновится, — объяснил адвокат артиста.

Напомним, 28 октября рэпера Гуфа избили и ограбили в московском клубе "Бункер". По словам адвоката, у его подзащитного сломаны два ребра. Кроме того, Жорин сообщил, что организатор нападения связан с крупным бизнесом и "уже попадал в скандальные сводки". Сообщалось, что инцидент произошёл на вечеринке по случаю дня рождения.