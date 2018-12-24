Путин назначил нового главу оргкомитета ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера РФ — руководителя Аппарата Правительства Константина Чуйченко — председателем организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению ПМЭФ <...> заместителя председателя Правительства РФ — руководителя Аппарата правительства РФ Чуйченко К. А., — написано в документе.
Ранее эта должность была у Сергея Приходько, когда он работал руководителем Аппарата Правительства РФ.
Ранее главу МЧС РФ повысили в звании до генерал-полковника.
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