Путин назначил нового главу оргкомитета ПМЭФ

Читайте также

Путин назначил нового главу оргкомитета ПМЭФ

65

Константин Чуйченко. Фото: © РИА Новости/ Евгения Новоженина

Ранее эта должность была у Сергея Приходько, когда он работал руководителем Аппарата Правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера РФ — руководителя Аппарата Правительства Константина Чуйченко — председателем организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению ПМЭФ <...> заместителя председателя Правительства РФ — руководителя Аппарата правительства РФ Чуйченко К. А., — написано в документе.

Ранее эта должность была у Сергея Приходько, когда он работал руководителем Аппарата Правительства РФ.

Ранее главу МЧС РФ повысили в звании до генерал-полковника.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×