В Кабуле при атаке на правительственный комплекс погибло 27 человек

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В Кабуле при атаке на правительственный комплекс погибло 27 человек

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В результате вооружённого нападения на правительственный комплекс в Кабуле погибло 27 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД Афганистана.

По данным ведомства, большинство жертв атаки составляют гражданские лица.

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