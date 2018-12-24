В Кабуле при атаке на правительственный комплекс погибло 27 человек

В результате вооружённого нападения на правительственный комплекс в Кабуле погибло 27 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД Афганистана.
وزارت امور داخله افغانستان شمار کشتههای حمله کابل را ۲۷ تن اعلام کرد. قربانیان حمله افراد مسلح به ساختمانی دولتی - به گفته یک مقام وزارت داخله افغانستان - ۲۶ غیرنظامی و یک پلیس بودهاند. pic.twitter.com/gT99gYxMM7— DW فارسی (@dw_persian) 24 декабря 2018 г.
По данным ведомства, большинство жертв атаки составляют гражданские лица.
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