Бактерии и свиная обрезь вместо мяса. "Росконтроль" назвал опасные марки холодца

В одном из проверенных деликатесов количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов оказалось выше допустимого в 15 раз.

Эксперты "Росконтроля" в преддверии Нового года закупили в магазинах холодец и студень пяти марок и отправили образцы на экспертизу. Результаты тестирования опубликованы на сайте организации.

Проверки подвергся холодец брендов "Окраина" и "Диво" и студень "Ремит", "Снежана", "Хрустальная снежинка / Русские деликатесы". Результаты исследований оказались неутешительными: в некоторых образцах нашли бактерии группы кишечной палочки, а в составе других не оказалось заявленного на этикетке мяса.

Выяснилось, что в продукции марок "Ремит" и "Хрустальная снежинка / Русские деликатесы" количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов оказалось выше допустимого в 15 раз. В первом обнаружили бактерии группы кишечной палочки, что говорит о грубом нарушении санитарных норм при приготовлении. Оба продукта попали в чёрный список "Росконтроля".

В холодец марки "Окраина" забыли положить свинину, о наличии которой говорится на этикетке. Вместо неё в угощении нашли более дешёвый ингредиент — субпродукты, которые могут содержать свиную обрезь. При этом масса холодца была перемешана неравномерно.

Наивысший балл получил студень "Снежана" — он безопасен по микробиологическим показателям и имеет правдивую информацию о составе. Однако есть и минусы — в деликатесе нашли крупные кусочки недостаточно разваренной соединительной ткани и консервант сорбат калия.

Также специалисты отметили качество холодца "Диво". Как и "Снежана", данный образец безопасен и имеет достоверную информацию о составе. Не обошлось и без замечаний — наличие глутамата и неравномерно перемешанная масса.