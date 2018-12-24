ЦБ объяснил ограничение выпуска подарочных сертификатов

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ЦБ объяснил ограничение выпуска подарочных сертификатов

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Целесообразность этого требует серьёзной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя.

Банк России пока не планирует ограничивать выпуск магазинами подарочных сертификатов, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на регулятора.

— Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платёжного рынка, однако их целесообразность требует серьёзной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя, — приводят слова ЦБ "Известия".

Ранее в Национальной платёжной ассоциации (НПА) предложили государству взять на особый контроль оборот подарочных сертификатов в форме пластиковых карт.

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