ЦБ объяснил ограничение выпуска подарочных сертификатов

Банк России пока не планирует ограничивать выпуск магазинами подарочных сертификатов, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на регулятора.
— Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платёжного рынка, однако их целесообразность требует серьёзной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя, — приводят слова ЦБ "Известия".
Ранее в Национальной платёжной ассоциации (НПА) предложили государству взять на особый контроль оборот подарочных сертификатов в форме пластиковых карт.
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