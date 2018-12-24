"Хочется малого". Задержанный в Керчи украинский моряк попросился домой

Читайте также

"Хочется малого". Задержанный в Керчи украинский моряк попросился домой

14

Фото: © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Суд Симферополя арестовал граждан Незалежной на три месяца — до 25 января 2019 года.

Один из задержанных во время провокации украинских моряков в Керченском проливе — 19-летний Андрей Эйдер пожаловался на безделье, которым ему приходится маяться в СИЗО.

— Хочется малого — поскорее вернуться домой... Тут нечего делать, кроме как жить воспоминаниями и надеждами, есть возможность книгу почитать, — написал он в ответном письме радио "Комсомольская правда‏".

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Суд Симферополя арестовал моряков до 25 января 2019 года. Ранее от дачи показаний отказался сотрудник СБУ, который находился на борту одного из кораблей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×