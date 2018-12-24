"Хочется малого". Задержанный в Керчи украинский моряк попросился домой

Суд Симферополя арестовал граждан Незалежной на три месяца — до 25 января 2019 года.

Один из задержанных во время провокации украинских моряков в Керченском проливе — 19-летний Андрей Эйдер пожаловался на безделье, которым ему приходится маяться в СИЗО.

"Тут нечего делать, кроме как жить воспоминаниями и надеждами" - так ответил на письмо @radio_kp из СИЗО Андрей Эйдер, самый молодой украинский моряк задержанный после инцидента в Керченком проливе. 4 дня назад ему исполнилось всего 19 лет. pic.twitter.com/npLIvIiA5o — Радио Комсомольская правда (@radio_kp) 24 декабря 2018 г.

— Хочется малого — поскорее вернуться домой... Тут нечего делать, кроме как жить воспоминаниями и надеждами, есть возможность книгу почитать, — написал он в ответном письме радио "Комсомольская правда‏".

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Суд Симферополя арестовал моряков до 25 января 2019 года. Ранее от дачи показаний отказался сотрудник СБУ, который находился на борту одного из кораблей.