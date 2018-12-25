Исследование: Треть домашних животных в России никогда не осматривал ветеринар

В 95 случаях из 100 владельцы приводят своих питомцев к врачу сдавать анализы, только когда животное уже находится в критической ситуации и может погибнуть. Такую цифру озвучили Лайфу в компании "Инвитро".

В исследовании приняло участие 2500 владельцев домашних животных. По результатам опросов, более 73% домашних друзей человека никогда не проходили лабораторные исследования. Это означает, что диагноз им ставили "на глаз", когда симптомы было уже видно. А 35% животных и вовсе никогда не виделись с ветеринаром.

Из тех же, кто всё-таки побывал в клинике, 95% — абсолютное большинство питомцев — сдавали лабораторные анализы в ситуациях, когда речь шла уже о спасении жизни животного.