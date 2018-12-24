Рисует перед заседанием правительства. Шойгу рассказал о своём хобби

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что ему нравится рисовать перед заседаниями правительства. Свои наброски он обычно дарит главе МИД Сергею Лаврову и другим коллегам.
— Большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута, — сообщил Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".
Он уточнил, что рисует часто перед заседанием правительства и дарит наброски своему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция его работ.
Председатель ЦБ сохранила все рисунки Шойгу и уже опубликовала их в альбоме.
Ранее Лайф писал, что 87-летняя пенсионерка освоила Paint и теперь создаёт потрясающие шедевры.
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