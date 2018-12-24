Рисует перед заседанием правительства. Шойгу рассказал о своём хобби

Свои наброски он обычно дарит давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что ему нравится рисовать перед заседаниями правительства. Свои наброски он обычно дарит главе МИД Сергею Лаврову и другим коллегам.

— Большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута, — сообщил Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".

Он уточнил, что рисует часто перед заседанием правительства и дарит наброски своему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция его работ.

Председатель ЦБ сохранила все рисунки Шойгу и уже опубликовала их в альбоме.

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