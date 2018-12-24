Рисует перед заседанием правительства. Шойгу рассказал о своём хобби

Читайте также

Рисует перед заседанием правительства. Шойгу рассказал о своём хобби

8

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Свои наброски он обычно дарит давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что ему нравится рисовать перед заседаниями правительства. Свои наброски он обычно дарит главе МИД Сергею Лаврову и другим коллегам.

— Большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута, — сообщил Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".

Он уточнил, что рисует часто перед заседанием правительства и дарит наброски своему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция его работ.

Председатель ЦБ сохранила все рисунки Шойгу и уже опубликовала их в альбоме.

Ранее Лайф писал, что 87-летняя пенсионерка освоила Paint и теперь создаёт потрясающие шедевры.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×