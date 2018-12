Кевин Спейси вернулся. Актёр записал обращение — видео

Это первое публичное высказывание звезды "Карточного домика" спустя год после обвинений в домогательствах.

24 декабря голливудский актёр Кевин Спейси записал видеообращение под названием Let Me Be Frank ("Позвольте мне побыть искренним/Фрэнком", игра слов). В трёхминутном видео Спейси от лица Фрэнка Андервуда (одного из главных персонажей шоу "Карточный домик" на Netflix) решил впервые публично высказаться после обвинений в домогательствах.

Вы доверяли мне, хотя знали, что не должны. Мы с вами не закончили, что бы кто ни говорил. И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся. Кевин Спейси

Кевин Спейси опубликовал ссылку на видеообращение в своих социальных сетях, которые забросил в октябре 2017 года. Netflix отказался сотрудничать с актёром после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к 14-летнему подростку.

Напомним, в сентябре 2018 года прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении актёра из-за истекшего срока давности.