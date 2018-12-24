На Кубани задержали похитителей 9 млн рублей пенсий с почты

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На Кубани задержали похитителей 9 млн рублей пенсий с почты

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В Краснодарском крае менее чем за сутки поймали похитителей почти 9 млн рублей, предназначавшихся для выплат пенсий. Об этом в Почте России сообщили "Говорит Москва".

Отмечается, что все похищенные средства были возвращены, клиенты не понесли ущерба.

Напомним, в ночь на 23 декабря неизвестная пробралась в почтовое отделение и похитила 8 миллионов 921 тысячу рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. В кубанском филиале Почты России заверили, что пожилые жители не останутся без пенсий.

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