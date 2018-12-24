"Бедный я!" Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме в ожидании соглашения с демократами по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.

— Я совсем один (бедный я!) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и пойдут на сделку о жизненно необходимой безопасности границ. В какой-то момент нежелание демократов заключать сделку будет стоить нашей стране дороже, чем строительство стены. Безумие! — написал Трамп в "Твиттере".

Напомним, ранее федеральное правительство частично приостановило работу, так как члены Демократической партии в Сенате и администрация Трампа не смогли договориться по поводу строительства стены на границе с Мексикой.