Санта-Клаус в волшебных санях пролетел над всей территорией России

Волшебная летающая упряжка оленей Санта-Клауса с подарками на борту "пролетела" над всей территорией России. Об этом сообщает Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое много лет подряд "следит" за перемещениями дедушки.

Санта начал своё путешествие сегодня. В 14:05 мск он вылетел из своей резиденции на Северном полюсе. В 19:25 мск он добрался до России со стороны Монголии. На своих санях он пролетел Иркутск, Новосибирск, затем Казахстан, преодолев Каспийское море, пролетел над Азербайджаном, Грузией, после чего двинулся к Москве и Петербургу.

В настоящий момент зимний волшебник побывал уже над Финляндией и Швецией, Белоруссией и Украиной. И движется дальше — в сторону Венгрии и Молдавии.

И хотя о перемещениях Санта-Клауса ежегодно рассказывает довольно серьёзная организация — Объединённое командование ПВО США и Канады, сам проект "NORAD следит за Санта-Клаусом" носит шуточный характер. Он появился в 1955 году, когда один из супермаркетов в штате Колорадо по ошибке вместо телефона Санты указал телефон военных. Они шутку оценили и шутят её больше полувека.