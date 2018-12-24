Губернатор Воронежской области назвал ошибкой выплату 23 окладов своему экс-заму

Глава Воронежской области Александр Гусев назвал управленческой ошибкой выплату 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову перед выходом на пенсию.

— Критика была адресована справедливо. Это была ошибка двух людей: моя управленческая ошибка и, соответственно, ошибка Юрия Владимировича (Агибалова), который не должен был с такой инициативой уходить, — цитирует слова политика ТАСС.

Как ранее сообщал Лайф, Юрий Агибалов лишился должности исполняющего обязанности замглавы Воронежской области в середине сентября. В качестве выходного пособия он получил 223 892 рубля за вычетом подоходного налога. При этом СМИ называли сумму "золотого парашюта" чиновника в один миллион рублей.

Спустя два дня ушедший с поста на пенсию чиновник, получив все денежные выплаты, снова вернулся на прежнюю работу. Правда, в этот момент ситуация была замечена журналистами, и впоследствии Агибалов таки ушёл на пенсию.