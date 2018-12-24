В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными странами

Россия и Белоруссия остаются братскими государствами, а все спорные вопросы лидеры двух стран обсудят на предстоящей встрече в Москве. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.

— Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами. Конечно, иногда возникают проблемные вопросы. В результате диалога, который запланирован на завтра между президентами Путиным и Лукашенко, как правило, такие вопросы решаются, — отметил Песков.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские". На совещании в преддверии визита в Москву он назвал Россию ключевым внешним партнёром.