Более 60 самолётов не могут вылететь из аэропортов Москвы из-за непогоды

В Москве задерживается 50 авиарейсов, ещё 14 были отменены из-за непогоды в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 00:00, во Внуково задержано 10 рейсов и один отменён. В Домодедово было задержано 17 рейсов, ещё 13 отменено. В Шереметьеве 23 самолёта вылетят позже расписания.

Как ранее сообщал Лайф, в начале последней недели уходящего года синоптики обещали москвичам сильные снегопады.