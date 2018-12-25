Более 60 самолётов не могут вылететь из аэропортов Москвы из-за непогоды

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Более 60 самолётов не могут вылететь из аэропортов Москвы из-за непогоды

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Фото © РИА Новости/Владимир Сергеев

В Москве задерживается 50 авиарейсов, ещё 14 были отменены из-за непогоды в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 00:00, во Внуково задержано 10 рейсов и один отменён. В Домодедово было задержано 17 рейсов, ещё 13 отменено. В Шереметьеве 23 самолёта вылетят позже расписания.

Как ранее сообщал Лайф, в начале последней недели уходящего года синоптики обещали москвичам сильные снегопады.

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