Украинский генерал: У Киева может не остаться документов об "украинском Крыме"

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Киеву не стоило полностью разрывать договор о дружбе с Россией, поскольку без этого документа может не остаться ни одного свидетельства о том, "что Крым украинский".

— В своё время мы готовили это соглашение, и тогда ставился вопрос о чётком определении границ нашего государства, включая Крым. Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса, — заявил Маломуж украинскому агентству "Главред".

По его словам, более выгодной для Киева была бы частичная денонсация договора: отмена тех позиций, которые невыгодны Украине.

Напомним, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. Он уже опубликован и вступил в силу 12 декабря. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".