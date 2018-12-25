Полиция Каталонии подтвердила получение информации о возможных терактах

В центре Барселоны патрулирование ведут усиленные наряды полиции, тщательно проверяются все автомобили, особенно грузовики и автобусы.

Представители каталонской полиции Mossos d'Esquadra подтвердили получение информации о возможных терактах в Барселоне в дни новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы получили через CITCO (Разведцентр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью) предупреждение о возможном теракте. На базе этой информации анализируется достоверность этого предупреждения. На основании анализа будут предприняты полицейские действия, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что представитель полиции отказывается комментировать информацию из испанских СМИ о том, что силовики разыскивают Брахима Лмиди — предположительно уроженца Марокко, который, по данным издания, собирался устроить атаку, напоминающую события 2017 года, при помощи большой машины.

В Барселоне введены меры повышенной безопасности, усилены патрули в центре города в районе улицы Рамбла и у храма Святого Семейства. Полицейские усиленно проверяют грузовики, фургоны, автобусы и их водителей.

Ранее Лайф писал о сообщениях Госдепартамента США, который через свой твиттер-канал призвал проявлять "повышенную осторожность" в районе улицы Рамбла в Барселоне.