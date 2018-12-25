Силуанов высказался о необходимости реформирования Росстата

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что Росстат нуждается в реформировании, обновлении команды и методов работы, в новых источниках для статистики при новом руководстве.

— Росстат на самом деле важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами. Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчётность, — цитирует Силуанова ТАСС.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата. Новым руководителем ведомства стал Павел Малков.