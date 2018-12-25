Мединский "погадал" на стихах Егора Летова

Министр культуры Владимир Мединский в интервью YouTube-каналу "ещёнепознер" прочёл стихотворения основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Ведущий предложил Мединскому "погадать" по сборнику стихов Летова, объясняя, что это своеобразная традиция каждого выпуска, которая началась задолго до истории с выбором имён для аэропортов. Министру досталось стихотворение "Солнечный зайчик взломал потолок", в котором всего девять строк.

Ранее имя Егора Летова было одним из самых популярных во время голосования за новое название аэропорта в Омске, в том числе благодаря поддержке местных общественников.

Говоря об этом, Мединский и раскритиковал особую активность во время голосования "некоторых довольно узких, можно даже сказать — маргинальных аудиторий". Позднее министр сделал заявление, что решение об имени для аэропорта должно объединять людей, а не вызывать споры, как это произошло в случае с Летовым.

А ситуация с аэропортом разрешилась сама собой, ведь имя Летова не попало в финальное голосование.