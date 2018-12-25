Новак: Россия гарантирует поставку газа в Европу при любых обстоятельствах

Россия готова обеспечивать продолжение транзита газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к концу 2019 года не удастся достигнуть договорённостей с Украиной по этому вопросу. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

— При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объёмами, — ответил он на вопрос о "плане Б" на случай, если к декабрю 2019 года контракт на транзит с Украиной заключить не получится.

При этом Новак добавил, что на возможность вести диалог с Украиной негативно влияют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" по поставкам и транзиту российского газа.