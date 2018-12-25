Патриарх Варфоломей пошутил, что Порошенко расплатился за автокефалию конфетами

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что за предоставление "автокефалии" для украинской церкви взял с Петра Порошенко не деньги, а конфеты. Об этом он рассказал детям, пришедшим колядовать в его резиденцию, сообщает РИА "Новости".

— Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию. Я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко... Мне прислали много таких пакетов, я их раздал, осталось два последних. Я их открою и буду бросать, а кто поймает — герой, — цитирует Варфоломея агентство, ссылаясь на видеозапись патриархии.

Напомним, власти Украины рассчитывают в начале 2019 года получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошёл "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в мероприятии.