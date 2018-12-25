Звезда английского футбола разочаровала поклонников, ответив Трампу по-русски

Бывший нападающий сборной Англии по футболу, а ныне популярный телеведущий Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу в "Твиттере" по-русски, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Накануне американский лидер опубликовал в "Твиттере" очень короткое сообщение, в котором утверждалось, что США вновь обрели мировое уважение.

AMERICA IS RESPECTED AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Вскоре Гари Линекер опубликовал у себя не менее короткий ответ на реплику Трампа, при этом ответ был написан на русском языке. Этот факт буквально расколол его подписчиков на два лагеря.

Одни считали, что Линекер молодец, и поддерживали его. "Это ваш лучший твит в истории," — написал один из пользователей. В то же время многим не понравилось, что такие посты публикует далёкий от политики экс-футболист, ему посоветовали заниматься футболом и "не лезть, куда не просят".