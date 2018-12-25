СМИ нашли самого молодого в России директора школы. И ему всего 25

"Российская газета" рассказала о самом молодом директоре школы в РФ. Антону Ляпину всего 25 лет. Он уже второй год директорствует в малокомплектной школе посёлка Восточного в Оренбуржье, которую семь лет назад сам и окончил.

— Когда я учился, в нашей школе было 150 учеников. Теперь 70. И ещё 13 малышей в дошкольном отделении. Сейчас восемь первоклашек, пять выпускников, — поясняет Антон Ляпин.

Он стремится превратить школу в поселковый культурно-спортивный центр, двери которого не закрываются допоздна. По вечерам здесь действует спортивная секция для взрослых — бесплатная, как и школьные кружки.

По словам Ляпина, работа в поселковой школе, особенно приграничной, — задача непростая. Зачастую ему как директору приходится самому "ложиться на амбразуру", чтобы прикрыть нехватку учителей.

Так, когда в школе не оказалось преподавателя иностранного языка, молодой директор сам пошёл учиться, получил нужный диплом и начал вести уроки. Помимо этого он ведёт в школе астрономию, а его жена, химик по образованию, освоила уроки начальных классов. Значительная часть послешкольных факультативов также держится на плечах и энтузиазме её руководителя.

Ляпин сетует, что многие из нынешних преподавателей уже достигли пенсионного возраста, а выпускники его школы, хотя в большинстве своём и окончили Оренбургский педуниверситет, на малую родину возвращаться не хотят.