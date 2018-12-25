Новак рассказал, при каких условиях цена на нефть значительно упадёт

Значительное падение цены на нефть может произойти, если "отпустить" добычу, рассказал министр энергетики России Александр Новак.

— Важно исходить из оценки последствий принятия тех или иных решений, насколько они выгодны для страны в целом, для компаний. Можно, конечно, отпустить добычу, чтобы все страны использовали полностью свой потенциал. Тогда цена на нефть значительно упадёт, — сказал Новак в интервью газете "Коммерсант".

Напомним, накануне вечером, 14 декабря, цена нефти Brent опускалась ниже 52 долларов, а цена нефти WTI упала до отметки 44,73 доллара.