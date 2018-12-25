Химики из России и Китая раскрыли секрет сверхстабильных "магических" наночастиц

Группа учёных-химиков из России и Китая нашла множество ранее неизвестных и неожиданных наночастиц, а также способы изменения их состава и свойств. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Учёные использовали разработанный профессором Сколковского института науки и технологий и МФТИ Артёмом Огановым алгоритм USPEX и рассмотрели два класса наночастиц — железо-кислород и церий-кислород.

В результате учёным удалось определить, что структура наночастиц очень схожа со строением давно и хорошо изученных атомов. Были обнаружены "хребты стабильности" — оси, вокруг которых строится остальная структура.

Но самым важным стало открытие "островов стабильности" — групп наночастиц, обладающих очень стабильными свойствами, которые содержат в себе так много атомов кислорода или металла, что раньше это считалось невозможным в принципе. При этом они могут существовать в обычной среде, а их состав и структура регулируются температурой и парциальным давлением воздуха.

В последние годы химики, физики, биологи активно применяют наночастицы при создании новых лекарств от рака, новых катализаторов, оптических приборов, гаджетов и многого другого. Новое открытие позволит ускорить реализацию многих проектов и начать новые.

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