Премьер-социалист отказался от рождественского вертепа в Правительстве Испании

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Премьер-социалист отказался от рождественского вертепа в Правительстве Испании

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Педро Санчес. Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вертеп традиционно выставляется не только в домах и церквях, но и в госучреждениях.

Первое Рождество при премьере-социалисте Педро Санчесе пройдёт без вертепа — фигур, изображающих сцену рождения Христа — в резиденции Правительства Испании.

При этом, по данным источников издания El Confidencial, некоторые сотрудники установили вертепы в своих кабинетах.

Напомним, Санчес стал первым испанским премьер-министром, который при вступлении в должность клялся не на Библии и распятии, а на Конституции Испании, так как является атеистом.

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