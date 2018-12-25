Премьер-социалист отказался от рождественского вертепа в Правительстве Испании

Первое Рождество при премьере-социалисте Педро Санчесе пройдёт без вертепа — фигур, изображающих сцену рождения Христа — в резиденции Правительства Испании.
При этом, по данным источников издания El Confidencial, некоторые сотрудники установили вертепы в своих кабинетах.
Напомним, Санчес стал первым испанским премьер-министром, который при вступлении в должность клялся не на Библии и распятии, а на Конституции Испании, так как является атеистом.
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