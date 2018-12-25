Евгения Медведева резко ответила поклонникам на предложение сменить гражданство

Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила подписчикам в "Инстаграме" на предложение сменить гражданство ради участия в международных соревнованиях. Ранее девушка неоднократно подчёркивала, что будет выступать только за Россию.

— Может, ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде и гражданство можно поменять? Ничего страшного в этом не вижу, — написала Медведевой подписчица.

— А может быть, вам оставить при себе своё мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу, — ответила ей фигуристка.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания России представила список спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева была включена в число запасных.