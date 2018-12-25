Следы "поддержки". Депутата из Казахстана избили из-за наряда на модном показе

Девушка опубликовала фото со следами побоев и пообещала, что будет предпринимать меры, чтобы остановить бытовое насилие в стране.

Депутат молодёжного маслихата Астаны и модель Динагул Тасова опубликовала фотографии, на которых видны следы побоев. Она рассказала, что её избили за откровенный наряд на показе Fashion Night Astana.

— Бить или не бить? Вот в чём вопрос! После новости о показе, в котором я принимала участие, на меня в буквальном смысле свалился шквал критики. Кто-то говорил о моём низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в "Инстаграме" удалили, и причина всему — грудь, — написала девушка в соцсети.

Она заявила, что как модель делает свою работу, как и каждый из её читателей — свою. При этом она подчёркивает, что за это ни одна девушка не должна подвергаться издевательствам и унижениям.

— А теперь посмотрите на снимки в посте. На фотографиях результат "поддержки", как мне казалось, "близкого" человека... Физические раны ничто по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанёс. Я твёрдо решила для себя, что не должна об этом молчать! — отмечает Динагул.

Она привела статистику, согласно которой каждая третья жительница страны на протяжении жизни подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным видам жестокого обращения, и пообещала, что будет предпринимать меры, чтобы остановить бытовое насилие.