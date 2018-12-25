Рабочие моменты. Хоккеисты "Салавата" опровергли информацию о драке в раздевалке

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин опроверг сообщения о драке со своим товарищем по команде Владимиром Ткачёвым после поражения от "Локомотива" и выложил совместное фото в "сториз" в "Инстаграме".

— Переживаем за результат и команду, именно из-за этого такие эмоции. Спасибо за правильные мысли, — ответил он на комментарий одного из своих подписчиков.

Сама же игра регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 3:4 в пользу "Локомотива", который с 55 баллами занимает четвёртое место в Западной конференции, а "Салават Юлаев" занимает шестое место с 50 очками в Восточной конференции.