Украинский экс-министр заявил, что Киев становится раздражителем для Запада

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Украинский экс-министр заявил, что Киев становится раздражителем для Запада

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Фото © Flickr/ Sona V.

Украина фактически потеряла поддержку западных стран, так как создаёт для них проблемы. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук.

— Мне как человеку военному непросто дать свою откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаём им трудности, — заявил Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, Запад призывает Киев самостоятельно решать свои проблемы, и это "уже не просто намёк — это демонстрация" того, что Запад "устал" от темы Украины.

— И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки, — добавил экс-министр обороны.

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