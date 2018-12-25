Украинский экс-министр заявил, что Киев становится раздражителем для Запада

Украина фактически потеряла поддержку западных стран, так как создаёт для них проблемы. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук.

— Мне как человеку военному непросто дать свою откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаём им трудности, — заявил Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, Запад призывает Киев самостоятельно решать свои проблемы, и это "уже не просто намёк — это демонстрация" того, что Запад "устал" от темы Украины.

— И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки, — добавил экс-министр обороны.