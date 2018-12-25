Американца, приплывшего на Чукотку на лодке, отправили в Москву

Американца, самостоятельно приплывшего летом на Чукотку с Аляски, отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в Москву. Такое решение вынес суд, сообщает пресс-служба УФССП России по Чукотскому автономному округу.

В Центре временного содержания американец останется, пока не будут готовы документы, необходимые для пересечения границы, после чего его депортируют на родину.

Напомним, в августе российские пограничники задержали в чукотском селе Лаврентия гражданина США, который приплыл к российским берегам с Аляски на лодке. Мужчина якобы заявил, что хотел попасть в Китай, и попросил политического убежища.