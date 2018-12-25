Шнуров примерил маску свиньи и представил песню про Новый год

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в "Инстаграме" видео, в котором исполнил задорную, но, как обычно, немного ругательную "Предновогоднюю" песню.
В кадре Шнуров, надев маску свиньи, в музыкальной форме делится с подписчиками мыслями о подготовке к грядущему празднику и злоупотреблении алкогольными напитками.
Далее по тексту музыкант рассказывает историю, как после ночного кутежа ему привиделся "дед в костюме порося", а в последнем куплете герои песни "под вопли гармониста выпили за свинство".
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись матерными стихами.
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