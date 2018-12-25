Из-за "взбесившейся" кабины на канатной дороге в Колумбии пострадало 25 человек

В Колумбии при аварии на канатной дороге пострадало 25 человек. Инцидент произошёл на горе Монсеррат, сообщает El Tiempo. Одна из кабин не смогла остановиться, в результате чего врезалась в ограждение. Почему не был задействован ручной тормоз, ещё предстоит выяснить.
#AtenciónComunidadET Accidente en teleférico de Monserrate deja al menos 12 personas lesionadas (Ampliación) ►https://t.co/9XhViVMVCa pic.twitter.com/ZwzR2bvIGH— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 24 декабря 2018 г.
В разбившейся кабине находилось 20 человек. В другой кабине, поднимавшейся в гору, было 12 пассажиров. В общей сложности в больницы было доставлено 28 человек, у трёх из них не было зафиксировано никаких повреждений.
Власти сообщили, что будет проведено расследование. Не исключено, что инцидент произошёл из-за человеческого фактора.
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