Из-за "взбесившейся" кабины на канатной дороге в Колумбии пострадало 25 человек

14 пострадавших — граждане иностранных государств: пятеро из США, трое из Германии, трое из Бразилии, двое из Бельгии и один из Великобритании.

В Колумбии при аварии на канатной дороге пострадало 25 человек. Инцидент произошёл на горе Монсеррат, сообщает El Tiempo. Одна из кабин не смогла остановиться, в результате чего врезалась в ограждение. Почему не был задействован ручной тормоз, ещё предстоит выяснить.

В разбившейся кабине находилось 20 человек. В другой кабине, поднимавшейся в гору, было 12 пассажиров. В общей сложности в больницы было доставлено 28 человек, у трёх из них не было зафиксировано никаких повреждений.

Власти сообщили, что будет проведено расследование. Не исключено, что инцидент произошёл из-за человеческого фактора.